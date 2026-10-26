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От Спартак Плевен скочиха на Константин Папазов (ВИДЕО)

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Спорт
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"Синьо-белите" обвиниха новия президент на БФБ в в агресивно и неконтролируемо поведение, пренесло се върху националния съдийски инструктор и член на Управителния съвет – Орлин Николов.

спартак плевен остави съмнения политехника
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От Спартак Плевен излязоха с остра позиция срещу Константин Папазов. „Синьо-белите“ обвиниха новия президент на Българската федерация по баскетбол в агресивно и неконтролируемо поведение, пренесло се върху националния съдийски инструктор и член на Управителния съвет – Орлин Николов. Спартаклии алармираха, че са получили сигнали за намеса на Папазов относно за груба намеса и откровени намерения за пряка намеса в съдийските назначения, кои съдии и защо да бъдат наказвани.

Освен това от клуба публикуваха клип по време на мача от третия кръг между Левски и Шумен, на който се вижда как Папазов и Николов излизат в коридора на зала „Триадица“. Според информацията е възникнал сериозно напрежение между двамата.

От Спартак нарекоха Папазов нещо и че ги е срам, че той е президент на БФБ.

Ето цялата позиция на Спартак:

"Всички в българския баскетбол мълчахме достатъчно. Очакваното агресивно и неконтролируемо поведение на наследника на Георги Глушков не дочака 1 месец от управлението си. След вербална агресия и счупен мобилен апарат на съдия след мач Левски - Балкан в зала “Триадица” преди известно време, гаменското поведение на творението на Глушков се пренесе върху националния съдийски инструктор и член на УС Орлин Николов.

За потресаващото поведение на Константин Папазов бяхме уведомени редица клубове, редица медии (защо си мълчим е добър въпрос).

Поведението след и по време на мачовете Левски - Черно Море и Левски - Шумен по думи на председателя на СК Ивайло Ресиловски “не се издържа”. Сигнализирани сме за груба намеса и откровени намерения за пряка намеса в съдийските назначения, кои съдии и защо да бъдат наказвани.

Избрахме си подобно нещо за президент на федерацията по баскетбол.

Уважаеми г-н министър на финансите, уважеми г-н директор на телекомуникационна компания, уважеми г-н национален треньор извел България на няколко европейски първенства…Как се чувствате да сте част от Управителен Съвет, ръководен от подобен индивид?!

Всички, които го подкрепихте, начело с неуважаемия Георги Глушков…Според всички вас, как се чувства Орлин Николов (офицер от НАТО), който ще бъде “напълнен с ориз и изяден”?! Всички кметове, на които им звъняха знайни и незнайни спортни деятели, осмокласници…Ето заради този Ви звъняха.

В Спартак Плевен ни е срам, че Българска Федерация по Баскетбол се представлява от подобно нещо.“

#Орлин Николов #БК Спартак Плевен #Българска федерация по баскетбол #Константин Папазов

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