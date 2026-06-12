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Отборът на ДР Конго получи разрешение да влезе в САЩ за участие на световното първенство по футбол

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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отборът конго получи разрешение влезе сащ участие световното първенство футбол
Снимка: БТА
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Американските власти разрешиха на футболистите от Демократична република Конго да влязат в страната, за да участват на световното първенство.

Тренировките на тима бяха прекъснати поради опасения относно епидемията от вируса ебола, а на играчите и треньорския щаб беше наложена 21-дневна карантина преди полета им до САЩ. Отборът вече кацна в Хюстън.

ДР Конго ще бъде в група K на световното първенство заедно с Португалия, Узбекистан и Колумбия. На 17 юни тимът ще играе срещу Португалия в Хюстън, а срещу Колумбия в Сапопан, Мексико, на 24 юни. Мачът срещу Узбекистан ще се проведе на 28 юни в Атланта.

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