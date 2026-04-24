Откриха двуметрова статуя на богинята Атина в древния град Лаодикея, Турция

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Откриха двуметрова статуя на богинята Атина в древния град Лаодикея, Турция
Турски археолози откриха близо двуметрова мраморна статуя на древногръцката богиня Атина при разкопки в древния град Лаодикея, който се намира в западния турски окръг Денизли, съобщи турският министър на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой в своя публикация в Екс.

Мехмет Нури Ерсой – министър на културата на Република Турция: „Направихме още едно значимо откритие в Лаодикея.“

Ерсой поясни, че статуята е открита на 31 март в района на Западния театър в Лаодикея. По думите му тя е изработена от бял мрамор и е в класически стил.

Експерти, цитирани от сайта „Търкиш минит“, уточняват, че статуята изобразява Атина, застанала върху кръгла основа, облечена в безръкавен пеплос и наметало, с егида на гърдите, върху която е изобразена главата на митичната горгона Медуза.

Гърбът на статуята е оставен грубо завършен, което подсказва, че тя е била предназначена да бъде поставена между колони, отбелязват още експертите.

ТОП 24

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
2
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по...
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
3
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...
ЦИК обяви окончателното разпределение на мандатите
4
ЦИК обяви окончателното разпределение на мандатите
Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим
5
Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим
ДПС с най-много отказали се депутати в полза на знакови партийни лица
6
ДПС с най-много отказали се депутати в полза на знакови партийни лица

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
3
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
4
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: Балкани

Проф. Спас Ташев: ЕС не познава в детайли македонския въпрос, нужна е по-активна българска позиция
Проф. Спас Ташев: ЕС не познава в детайли македонския въпрос, нужна е по-активна българска позиция
Земетресение с магнитуд от 5,9 по Рихтер на остров Крит Земетресение с магнитуд от 5,9 по Рихтер на остров Крит
Чете се за: 00:32 мин.
Турция забрани използването на социални мрежи за лица под 15 години Турция забрани използването на социални мрежи за лица под 15 години
Чете се за: 02:45 мин.
Последен опит за спасяването на правителството в Румъния Последен опит за спасяването на правителството в Румъния
Чете се за: 03:50 мин.
Премиерите на Италия и Гърция поздравиха Румен Радев за изборната победа Премиерите на Италия и Гърция поздравиха Румен Радев за изборната победа
Чете се за: 01:17 мин.
Намереното румънско златно съкровище бе върнато в страната Намереното румънско златно съкровище бе върнато в страната
Чете се за: 05:10 мин.

Водещи новини

Евелин Банев-Брендо остава в затвора, реши Апелативният съд в София
Евелин Банев-Брендо остава в затвора, реши Апелативният съд в София
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Георги Кандев: Няма да се прибера! Георги Кандев: Няма да се прибера!
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Дечев за скандала около главния секретар на МВР: Стари ченгета използват мръсни номера Дечев за скандала около главния секретар на МВР: Стари ченгета използват мръсни номера
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Цените на петрола пак тръгнаха нагоре, Тръмп е категоричен - Ормузкият проток остава затворен Цените на петрола пак тръгнаха нагоре, Тръмп е категоричен - Ормузкият проток остава затворен
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Наградиха граничния полицай, извадил десетки от преобърнатия...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Без нови правила за прием в детските градини в София, докато съдът...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Близо 350 работници ще бъдат съкратени от ТЕЦ „Ей И Ес Марица...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Росица Матева: Има много "отличници" сред секционните...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
