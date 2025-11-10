Откриха най-дългата старинна църква по Южното Черноморие край Ахтопол

Археолози разкопават на нос „Св. Яни“ край Ахтопол храм, за който се смята, че е строен през XII–XIII век. Досегашните измервания показват, че дължината му достига около 20 метра — което го прави най-дългата разкрита църква по южното ни крайбрежие.

Под основите на църквата са открити над 200 артефакта от различни епохи — монети, военни катарами и останки от гробове — което показва, че мястото е било обитавано много преди храмът да се изгради.

Откритието провокира множество въпроси за историческата роля на региона — кой е строил църквата, каква е била нейната функция и защо е избрано точно това отдалечено място.

Според археолозите това е важно свидетелство за културния живот по Южното Черноморие и за влиянието на Византия върху духовната архитектура на българските земи.