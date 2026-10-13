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Откриха труп на мъж в багажник след катастрофа в Димитровград

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
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32-годишна жена и 14-годишният ѝ син са задържани във връзка със случая

Откриха труп на мъж в багажник след катастрофа в Димитровград
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Тежък криминален случай разследват полицаите в Димитровград. Труп на 67-годишен мъж е открит в багажника на автомобил, който самокатастрофирал късно снощи.

Сигналът за инцидента е подаден на спешния телефон в 23.40 часа. На място незабавно е изпратен полицейски екип, който установил, че автомобилът се е ударил в контейнер за отпадъци.

След като движението било регулирано и служителите предприели действия по преместването на колата, при отварянето на багажника те се натъкнали на тялото на мъж, завито в одеяло.

Установена е самоличността на починалия – 67-годишен жител на Димитровград.

В хода на оперативно-издирвателните действия, в близост до мястото на произшествието, криминалистите задържали 32-годишната съпруга на мъжа и нейния 14-годишен син за съпричастност към престъплението.

Жената е задържана за срок до 24 часа, а на непълнолетното момче е предоставена полицейска закрила.

#труп в багажник #Димитровград

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