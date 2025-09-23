БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Откриха втора луна: Мистериозният спътник на Земята

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Деца
Запази

Космическо тяло придружава орбитата ни тайно – скрито в небето над 60 години

откриха втора луна мистериозният спътник земята
Слушай новината

Оказва се, че нашата планета си има още един спътник. Не е истинска Луна, а малък астероид – 2025 RN7. Той обикаля около Слънцето, но гравитацията на Земята го е "дърпала" толкова години, че изглежда сякаш се върти около нас. Учените му казват квази-луна.

Диаметърът му е само около 20-30 метра – супер малък на фона на Луната. Най-близо идва на почти 300 000 километра, тоест почти колкото до истинската Луна.

Интересното е, че астероидът се е "криел" цели 60 години. Телескопите в Хавай го засичат едва на 29 август 2025, а после проверка в архивите показва, че е бил тук от десетилетия. Астрономите казват, че е труден за наблюдение – появява се рядко и е твърде слаб за повечето телескопи.

Според изследователите идва от астероидния пояс Арджуна. Добрата новина – няма шанс да се удари в Земята. Ще ни прави компания още около 60 години, преди да продължи по своя орбита в Космоса.

Последвайте ни

ТОП 24

Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства
1
Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства
Златната топка 2025: Бъдещето принадлежи на Ямал, настоящето е на страната на Дембеле
2
Златната топка 2025: Бъдещето принадлежи на Ямал, настоящето е на...
Полицията в Смолян откри човешко тяло на екопътека "Невястата"
3
Полицията в Смолян откри човешко тяло на екопътека...
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
4
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите "Златната топка" за 2025 г. (ОБЗОР)
5
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите...
17,4% е одобрението към правителството на Росен Желязков, сочат данни на агенция "Мяра"
6
17,4% е одобрението към правителството на Росен Желязков, сочат...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
4
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
5
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: По света

Германски изтребители вдигнати по тревога заради недеклариран руски разузнавач над Балтийско море
Германски изтребители вдигнати по тревога заради недеклариран руски разузнавач над Балтийско море
Кейт и Уилям предизвикаха недоволство заради модно събитие в двореца Кенсингтън Кейт и Уилям предизвикаха недоволство заради модно събитие в двореца Кенсингтън
Чете се за: 01:20 мин.
Щастлив финал: Намериха изчезналата котка на летището в Ларнака Щастлив финал: Намериха изчезналата котка на летището в Ларнака
Чете се за: 00:55 мин.
Сблъсъци на антиимигрантски протест в Нидерландия Сблъсъци на антиимигрантски протест в Нидерландия
Чете се за: 01:07 мин.
Стачки и протести във Франция Стачки и протести във Франция
Връчиха наградите "Еми" Връчиха наградите "Еми"

Водещи новини

Скандалът с топлопровода в "Дружба" 2: Недоволството на жителите продължава
Скандалът с топлопровода в "Дружба" 2: Недоволството на...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Топло и предимно слънчево време във вторник Топло и предимно слънчево време във вторник
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Франция също призна държавата Палестина Франция също призна държавата Палестина
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Д-р Николова: Пием страшно много антибиотици, защото не се ваксинираме
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Апелативният съд в София гледа мярката на Благомир Коцев
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Тръмп обяви "Антифа" за терористична организация
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Приключва мисията на МВФ в България
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ