Откриха втора луна: Мистериозният спътник на Земята

Оказва се, че нашата планета си има още един спътник. Не е истинска Луна, а малък астероид – 2025 RN7. Той обикаля около Слънцето, но гравитацията на Земята го е "дърпала" толкова години, че изглежда сякаш се върти около нас. Учените му казват квази-луна.

Диаметърът му е само около 20-30 метра – супер малък на фона на Луната. Най-близо идва на почти 300 000 километра, тоест почти колкото до истинската Луна.

Интересното е, че астероидът се е "криел" цели 60 години. Телескопите в Хавай го засичат едва на 29 август 2025, а после проверка в архивите показва, че е бил тук от десетилетия. Астрономите казват, че е труден за наблюдение – появява се рядко и е твърде слаб за повечето телескопи.

Според изследователите идва от астероидния пояс Арджуна. Добрата новина – няма шанс да се удари в Земята. Ще ни прави компания още около 60 години, преди да продължи по своя орбита в Космоса.