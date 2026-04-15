Откритите край Шабла делфини и буревестници са се удавили, МОСВ подаде сигнал до прокуратурата

Министерството на околната среда и водите сезира прокуратурата за масовата смърт на птици и делфини край Шабла, след като анализите категорично сочат, че животните са се удавили.

Министерството на околната среда и водите е изпратило сигнал до прокуратурата в Добрич, след като са събрани всички доказателства за причините за смъртта на буревестници и китоподобни бозайници. Част от откритите животни – четири делфина и единадесет птици – са били подложени на аутопсия в Спасителния център за диви животни "Зелени Балкани" в Стара Загора. Експертизите установяват удавяне като пряка причина за смъртта. При птиците са открити диатомни водорасли, а при делфините – следи от рибарски мрежи и други характерни белези.

Сигналите за инцидента са подадени на 19 и 20 март, когато граждани и организации съобщават за десетки мъртви животни по крайбрежието. При проверките на РИОСВ – Варна е обходена зоната от Дуранкулак през Крапец до Езерец, където са открити множество загинали буревестници и девет делфина от видовете афала, обикновен делфин и муткур.

Паралелните проверки изключват замърсяване и заболявания като причина. Анализите на водата показват нормални показатели, а пробите за птичи грип са отрицателни.

От Министерството на околната среда и водите подчертават, че е необходимо засилено сътрудничество с рибарския сектор, за да се предотвратят подобни инциденти в бъдеще