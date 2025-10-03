Отличен Йордан Минчев допринесе за първата победа на Кемниц в баскетболната Бундеслигата

Йордан Минчев даде всичко от себе си, а Кемниц записа първа победа от началото на сезона в Бундеслигата. Пред своя публика българинът и неговите съотборници сломиха Хамбург със 102:78 в мач от втория кръг.

Минчев се включи от резервната скамейка. Българският национал бе в основата на успеха за участника в Еврокъп. Той стана топреализатор, като записа и дабъл-дабъл. Крилото завърши с 25 точки, 13 борби и 3 асистенции за 28 минути игра.

Момчетата на Родриго Пасторе имат на сметката си победа и загуба в елита на Германия. На 5 октомври (неделя) Минчев и компания ще бъдат гости на Хайделберг.

Тай Брюър (8 борби) и Найк Сибанди (5 овладени под двата ринга топки) записаха по 16 точки за Кемниц.



