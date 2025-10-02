БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отличиха Христо Стоичков на международен спортен симпозиум в Сараево

Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
„Simposar Sarajevo“ е най-големият спортен симпозиум в Югоизточна Европа

Христо Стоичков
Снимка: Посолство на България в Босна и Херцеговина
Легендата на българския футбол Христо Стоичков бе гост на 14-ото издание на Международния спортен симпозиум „Симпосар“ („Simposar Sarajevo 2025“), който се проведе от 26 до 28 септември в Сараево. Стоичков бе удостоен с две награди и плакет за изключителния му принос в света на спорта, за дейността му за развитието на детския футбол по света, както и за неговата многогодишна дейност като посланик на футбола, съобщават в своя сайт от Българското посолство в Босна и Херцеговина.

При представянето на Христо Стоичков бе отбелязано, че той е едно от най-големите имена в световния футбол. Легенда на българския национален отбор и Барселона, носител на „Златната топка“ за 1994 г., символ на поколението, което изведе България до полуфиналите на Световното първенство в САЩ. Неговите голове, страст и темперамент са оставили незаличим отпечатък по терените в цял свят.

„Simposar Sarajevo“ е най-големият спортен симпозиум в Югоизточна Европа, посочват още в съобщението си от Българското посолство.

