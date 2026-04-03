Отлично начало за българките на международния турнир по художествена гимнастика в София

С доминация на българските гимнастички премина първият състезателен ден при девойките на международния турнир по художествена гимнастика „София къп“ 2026. В надпреварата на обръч и топка родните състезателки поведоха класирането и си осигуриха място на финалите.

След първите два уреда категорично начело в отборното подреждане излезе България 2 в състав Сияна Алекова и Александра Петрова, които събраха 52.650 и оставиха сериозна дистанция пред конкурентите от Испания 2 (47.950) и Италия 3 (47.000). Двете демонстрираха изключителна стабилност, висока трудност и много чисто изпълнение, което ги изведе на върха още в първия ден.

Много силно се представиха и останалите български отбори - България 3 Радина Стоянова и Анастасия Пономаренко събра 49.450, непосредствено след тях се нареди България 1 Антоанета Цанкова и Деа Емилова с 49.350, следван от България 4 Пламена Петрова и Светлизара Петкова с 48.700, а България 5 Ирена Недева и София Димова завърши деня с 43.950. Конкуренцията в българския лагер е повече от сериозна, особено при регламент, който допуска само по един отбор от държава в крайното класиране.

Сияна Алекова се класира за финала на обръч с най-висок резултат - 26.650 точки, демонстрирайки изключително ниво (трудност 11.300; артистичност 7.600; изпълнение 7.750). На финала на топка място намери Александра Петрова, която също оглави класирането с 26.000 (10.400; A: 7.650; E: 7.950).

На финалите на отделните уреди се класира само по една представителка от държава, което прави българските резултати още по-впечатляващи на фона на силната вътрешна конкуренция.

По-късно днес състезанието продължава с изпълненията на обръч и на топка при жените.