Отложеният мач между Берое и Лудогорец ще се изиграе в средата на декември

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз утвърди програмата на Първа лига до края на календарната година.

16-ият кръг ще се изиграе от 21 до 24 ноември, 17-ият - от 28 до 30 ноември, а 19-ият - от 6 до 8 декември. 18-ият кръг ще бъде междинен, а срещите ще се проведат от 2 до 4 декември.

Отложеният мач от шести кръг между Берое и Лудогорец също получи своята дата и час. Двубоят ще се изиграе на 19 декември, петък, от 17:30 часа.