Отложиха финала в слоупстайла при жените от олимпийската надпревара в сноуборда

Обилни снеговалежи объркаха програмата на Зимните олимпийски игри в италианския град Ливиньо днес.

Организаторите отмениха финала в дисциплината слоупстайл в сноуборда при жените и отложиха началото на квалификационния кръг във въздушната акробатика на ските свободен стил.

Квалификациите на акробатиката в ските свободен стил са отложени, а властите наблюдават времето, за да видят дали снегът ще се разчисти достатъчно, за да може събитието да започне по-късно през деня. Работници използваха лопати, за да се опитат да разчистят стръмния участък, по който скиорите се готвеха да се спуснат в Ливиньо. Температурите се задържаха около -6 градуса по Целзий.

По повод финала на слоупстайла при жените организаторите заявиха, че ще го преместят за друг ден. Новозеландката Зои Садовски-Синот, която ще защитава олимпийската си титла и е настояща световна шампионка, е фаворит във финала, след като водеше в квалификациите. Очаква се една от основните ѝ съпернички да бъде японката Мурасе Кокомо.

Състезателките в квалификациите във въздушната акробатика за жени завършиха тренировъчните етапи точно преди организаторите да обявят, че трябва да отложат началото на квалификациите. Пресявките при мъжете са насрочени за по-късно днес.