Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5...
Чете се за: 01:15 мин.
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка...
Чете се за: 02:45 мин.
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във...
Чете се за: 02:10 мин.
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

Отложиха въпроса за допускането на руските спортисти на Олимпийските игри в Милано и Кортина

Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Следващото заседание на Международната федерация по ски и сноуборд ще се проведе на 21 октомври.

Отложиха въпроса за допускането на руските спортисти на Олимпийските игри в Милано и Кортина
Снимка: БТА
Съветът на Международната федерация по ски и сноуборд (ФИС) отложи решението си относно допускането на руски спортисти на Олимпийските игри в Италия през 2026 година, съобщи NRK.

Съветът на ФИС се събра вчера. Следващото заседание ще се проведе на 21 октомври.

"Този въпрос беше обсъден. Разбира се, има различни гледни точки, но няма съмнение за това, което Норвегия и аз отстояваме. Няма остри разногласия, но мненията се различават леко. Беше дълга дискусия", каза президентът на норвежката федерация по ски Тове Мое Дирхауг.

На 19 септември спортният директор на Международния олимпийски комитет (МОК) Пиер Дюкре обяви, че ФИС може да обмисли допускането на руски спортисти до участие в международни състезания. Руските и беларуските спортисти не се състезават в стартове под на ФИС от март 2022 година, а организацията отказва да им позволи да се представят дори с неутрален статут.

ФИС остава единствената федерация, която не е взела решение относно класирането на руските спортисти за Олимпийските игри през 2026 година. В момента само фигуристите Аделия Петросян и Пьотр Гуменик, както и ски алпинистът Никита Филипов, са спечелили право да участват на Игрите в Италия. Състезателите по бързо пързаляне с кънки и шорттрек също имат възможност да се класират за на-голямото спортно събитие, пише ТАСС.

