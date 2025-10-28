БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Отнетo предимство е причина за катастрофата при Харманли

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Запази

Автобус с 14 пътници спря на ръба на дълбоко дере

Отнетo предимство е причина за катастрофата при Харманли
Слушай новината

Отнемане на предимство от страна на товарен автомобил е причина за катастрофата край Харманли вчера привечер, при която автобус с 14 пътници от енергийния комплекс "Марица изток" се удари в турски камион и спря на ръба на дълбоко дере, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

Според първоначалната информация вчера в 17.30 ч. малко преди разклона за магистрала "Марица" по пътя Симеоновград - Харманли тир се е включил в платното на автобуса и го засякъл. Водачът му не е успял да намали достатъчно и е закачил с лявата предница задната дясна част на товарната композиция, след което е излязъл от платното в опасната зона. Преди да спре, колата с пасажерите се е ударила и в мантинела.

Пътниците бяха изведени успешно от спасителни екипи от заплашения да падне в дерето автобус. Пробите за алкохол и наркотици и на двамата водачи бяха отрицателни, а българският шофьор бе с леки контузии, прегледан и освободен за домашно лечение. За произшествието е съставен акт, уточняват от ОД на МВР - Хасково.

#полицията в Хасково #катастрофа с автобус #Харманли

Последвайте ни

ТОП 24

Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
1
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
2
Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на войната в Украйна
3
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на...
Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб
4
Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
5
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали майки през миналата година
6
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали...

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
2
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
3
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
4
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
5
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
6
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...

Още от: Регионални

След обилния дъжд в София - каква е обстановката
След обилния дъжд в София - каква е обстановката
По следите на кафявите мечки: свърхпопулация или нарушен баланс в природата? По следите на кафявите мечки: свърхпопулация или нарушен баланс в природата?
Чете се за: 06:45 мин.
Еврото в България: Запознаха хората в Хаджидимово с прехода към новата валута и как да избягват злоупотреби Еврото в България: Запознаха хората в Хаджидимово с прехода към новата валута и как да избягват злоупотреби
Чете се за: 04:57 мин.
Затвориха за движение пътя Михалково - Девин - Кричим заради ремонт Затвориха за движение пътя Михалково - Девин - Кричим заради ремонт
Чете се за: 01:12 мин.
Забраната за Хелоуин в Елин Пелин: "За" и "против" решението на кмета Забраната за Хелоуин в Елин Пелин: "За" и "против" решението на кмета
Чете се за: 04:07 мин.
Автобус с 14 работници надвисна над дере след катастрофа, няма пострадали Автобус с 14 работници надвисна над дере след катастрофа, няма пострадали
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Има ли жертви след силното земетресение, което разлюля Турция?
Има ли жертви след силното земетресение, което разлюля Турция?
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Нов завод за боеприпаси: Проектът с "Райнметал" е на стойност 1 млрд. лева Нов завод за боеприпаси: Проектът с "Райнметал" е на стойност 1 млрд. лева
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Еврото в България: Запознаха хората в Хаджидимово с прехода към новата валута и как да избягват злоупотреби Еврото в България: Запознаха хората в Хаджидимово с прехода към новата валута и как да избягват злоупотреби
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Съдът на ЕС отмени формулата за дялово разпределение: експерти предупреждават за хаос в сметките за парно Съдът на ЕС отмени формулата за дялово разпределение: експерти предупреждават за хаос в сметките за парно
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Парите на младите лекари: Депутатите гласуват на извънредно заседание
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Тръмп и японският премиер подписаха две споразумения
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Ураганът "Мелиса": Ветрове със скорост 280 км/ч ще ударят...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
По следите на кафявите мечки: свърхпопулация или нарушен баланс в...
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ