Отново сблъсъци в Минесота - имиграционните служби простреляха 51-годишен мъж

Отново сблъсъци в щата Минесота, след като федерални агенти простреляха човек в Минеаполис.



Според американски медии, става дума за 51-годишен мъж, който е починал. Губернаторът на щата Тим Уолц призова за незабавен край на наредената от президента Тръмп операция на имиграционните служби. Уолц съобщи, че е говорил с Белия дом и написа в социалната платформа Екс: "Изтеглете веднага хилядите склонни към насилие и необучени агенти от Минесота".

Местните власти в Минеаполис съобщиха, че разследват сигнал за мъж, застрелян в южната част на града и призоваха хората да избягват района. Информацията за новия инцидент се появи на фона на масови протести срещу смъртта на 37-годишна американка, застреляна от имиграционните преди две седмици в Минеаполис.