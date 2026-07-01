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Отпускат 240 нови стипендии за специализация в дефицитни медицински направления

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Отпускат 240 нови стипендии за специализация в дефицитни медицински направления
Снимка: илюстративна
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Министерството на здравеопазването открива нов прием по проекта „Насърчаване на специализацията по специалности и в области с недостиг на специалисти“. С него още 240 млади лекари, медицински сестри и акушерки ще получат финансова подкрепа, за да продължат професионалното си развитие там, където нуждата от медицински специалисти е най-голяма, посочват от Министерството на здравеопазването.

От 1 юли 2026 г. до 28 февруари 2027 г. кандидатите могат да подадат заявления за участие. Одобрените специализанти ще получават всеки месец финансова подкрепа в размер на две и половина минимални работни заплати, изплащана допълнително към основното им възнаграждение за целия оставащ период на специализацията.

Новите места са насочени там, където здравната система изпитва най-остра нужда от специалисти - както в региони с ниска осигуреност с медицински кадри, така и в специалности с доказан недостиг на национално ниво. От тях 165 са за лекари, които специализират и работят в области с най-ниска осигуреност с медицински кадри, а 75 са за специализанти по специалности с доказан недостиг на национално ниво.

Подкрепата обхваща едни от най-дефицитните направления в здравеопазването. За лекарите това са Детска психиатрия, Детска хирургия, Епидемиология на инфекциозните болести и Клинична вирусология, а за медицинските сестри и акушерките - Педиатрични здравни грижи, Психиатрични здравни грижи и Спешна медицинска помощ.

Разпределението на местата е изготвено въз основа на актуален анализ на Националния център по обществено здраве и анализи, който отчита както възрастовата структура на медицинските специалисти, така и реалните здравни потребности на населението, посочват от МЗ. Целта е подкрепата да достигне там, където ще има най-голям ефект - за пациентите, за лечебните заведения и за бъдещето на здравната система.

Приемът ще се извършва по реда на постъпване на заявленията до запълване на определените места. Информация за условията за кандидатстване, необходимите документи и образците на заявления е публикувана на интернет страницата на Министерството на здравеопазването в рубрика “За специализанти”.

#дефицитни медицински специалности #240 стипендии

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