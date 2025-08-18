Отпускат помощ за фермерите след пожарите

Извънредно заседание на Държаваен фонд „Земеделие“. То е свикано от земеделския министър Георги Тахов, а целта е да одобри помощтта по схемата „ДЕ МИНИМИС“ за стопаните, претърпели щети от пожарите, от които бяха засегнати ферми и загинаха селскостопански животни.

Индивидуалният максимален размер на подпомагане, който един земеделски стопанин може да получи, в рамките на три последователни данъчни години, е до 50 хиляди евро. Фермерите ще могат да бъдат обезщетени за загуби на нереколтирана селскостопанска продукция, животни, пчелни семейства и фураж. Към момента експертни комисии с участието на представители на Областните дирекции „Земеделие“ извършват огледи и установяват пораженията по стопанствата.