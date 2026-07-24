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Отстраниха Карим Хан като главен прокурор на Международния наказателен съд в Хага

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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международният наказателен съд обяви главният прокурор карим хан разследва сексуални посегателства
Снимка: БТА
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Държавите-членки на Международния наказателен съд гласуваха в петък за отстраняването на Карим Хан от поста главен прокурор след обвинения в сексуално посегателство над негова служителка.

Подкрепа за решението са дали 82 от 125-те държави-членки.

56-годишният британски юрист отрича да е извършил каквито и да било нарушения, а адвокатите му определиха процеса, довел до гласуването, като незаконен, процедурно несправедлив и неподкрепен с доказателства.

Като главен прокурор на Международния наказателен съд Хан поиска издаването на заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху във връзка с предполагаеми престъпления по време на войната в Газа.

Отстраняването му следва обявяването от страна на Съединените щати на нова дипломатическа кампания за разформироване на съда, който според тях представлява заплаха за суверенитета им.

#обвинения в сексуално посегателство #главен прокурор на Международния наказателен съд в Хага #Карим Хан #отстраняване

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