Отстраниха Карим Хан като главен прокурор на Международния наказателен съд в Хага

Държавите-членки на Международния наказателен съд гласуваха в петък за отстраняването на Карим Хан от поста главен прокурор след обвинения в сексуално посегателство над негова служителка.

Подкрепа за решението са дали 82 от 125-те държави-членки.

56-годишният британски юрист отрича да е извършил каквито и да било нарушения, а адвокатите му определиха процеса, довел до гласуването, като незаконен, процедурно несправедлив и неподкрепен с доказателства.

Като главен прокурор на Международния наказателен съд Хан поиска издаването на заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху във връзка с предполагаеми престъпления по време на войната в Газа.

Отстраняването му следва обявяването от страна на Съединените щати на нова дипломатическа кампания за разформироване на съда, който според тях представлява заплаха за суверенитета им.