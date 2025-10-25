Оярсабал донесе ценен успех на Реал Сосиедад в Ла Лига

Реал Сосиедад се наложи с 2:1 у дома срещу Севиля в откриващия мач от 10-ия кръг в Ла Лига. Испанският национал Микел Оярсабал вкара и двата гола за успеха. Той беше точен от дузпа в 19-ата минута, а в 36-ата отново прати топката в мрежата на гостите.

Попадението за Севиля бе дело на Неманя Гудел след половин час игра.

С тази победа баските се изкачиха на 14-ата позиция в класирането с актив от 9 точки. Андалусийците са на 9-о място с 13 пункта.