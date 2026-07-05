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Пълна "Арена Ботевград" очаква националите по баскетбол

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Спорт
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Двубоят срещу Норвегия е тази вечер от 19:30 часа.

Арена Ботевград
Снимка: Startphoto.bg
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Мъжкият национален отбор на България ще играе пред пълна "Арена Ботевград" мача си от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 срещу Норвегия, след като днес се разпродадоха и последните останали билети. Новината съобщиха от пресслужбата на БФ Баскетбол.

Срещата е от 19:30 часа тази вечер. Това е най-важния мач от предварителните квалификации за Евробаскет 2029.

На касите на залата, два часа преди мача ще бъдат пуснати ограничено количество билети.

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