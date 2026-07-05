Пълна "Арена Ботевград" очаква националите по баскетбол

Мъжкият национален отбор на България ще играе пред пълна "Арена Ботевград" мача си от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 срещу Норвегия, след като днес се разпродадоха и последните останали билети. Новината съобщиха от пресслужбата на БФ Баскетбол.



Срещата е от 19:30 часа тази вечер. Това е най-важния мач от предварителните квалификации за Евробаскет 2029.

На касите на залата, два часа преди мача ще бъдат пуснати ограничено количество билети.