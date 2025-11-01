Пълна доминация за Арсенал при гостуването на Бърнли

Арсенал продължава да трупа актив на върха в английското футболно първенство. Възпитаниците на Микел Артета постигнаха нова категорична победа, след като се наложиха с 2:0 над Бърнли при визитата си на "Търф Моор" в мач от 10-ия кръг на Висшата лига. Това бе девети последователен успех за "артилеристите" във всички турнири и седма поредна суха мрежа.

Така Арсенал вече е с 25 точки и временно отвори дистанция от 7 точки пред втория Борнемут, който гостува на Манчестър Сити в неделя. "Виненочервените" пък са 17-и в класирането с 10 пункта.

Не отне много време на гостите да накажат своя съперник с любимите си статични положения. В 14-ата минута Деклан Райс центрира от ъглов удар отляво, Габриел Магаляеш свали топката, а Виктор Гьокереш се ориентира най-добре в наказателното поле и я добави във вратата на Мартин Дубравка от близко разстояние.

Осем минути по-късно "топчиите" можеха да удвоят предимството си чрез Букайо Сака. Този път Гьокереш влезе в ролята на асистент и изведе капитана си очи в очи с Дубравка, но дясното крило разочарова със завършващия си удар.

Идентична ситуация се разигра и в 32-ата минута. Шведският таран разигра добре със Сака, който отново извлече максимума от изстрела си. Кълбото обаче остана във футболистите на Арсенал и Леандро Тросар също пробва късмета си, но шутът му бе спрян на голлинията от двама защитници на Бърнли.

Три минути по-късно все пак "артилеристите" материализираха доминацията си с второ попадение, дело на Райс. Английският халф видя какво е от другата страна, след като този път той завърши центриране отляво на Тросар.

В 39-ата минута белгийското крило на гостите, който днес изигра своя мач №100 във Висшата лига с екипа на Арсенал, можеше също да се нареди сред листата на голмайсторите, но той не съумя да оползотвори прекрасно подаване на Мартин Зубименди.

През втората част "артилеристите" включиха на автопилот и общо взето доиграха срещата, което стана ясно още от самото начало с изваждането на Виктор Гьокереш и вкарването в игра на Микел Мерино след почивката.

В 73-ата минута "виненочервените" можеха да опарят съперника именно със статично положение, след като Джош Кълен подаде късо от свободен удар към Аксел Туанзебе, който прати топката дълбоко в наказателното поле, където Максим Естев я разигра към Флорентино Луиш, но португалецът не успя да я насочи във вратата на Давид Рая.

В седмата минута на добавеното време Маркъс Едуардс нацели левия страничен стълб след изпълнение на пряк свободен удар, което беше последната по-интересна ситуация преди Крис Кавана да свири края на сблъсъка.

В следващия 11-и кръг на Висшата лига Арсенал ще гостува на Съндърланд на 8 ноември (събота). В същия ден Бърнли е домакин на Уест Хем. Преди мача с "черните котки", селекцията на Микел Артета има визита на Славия Прага (Чехия) на 4 ноември (вторник) в двубой от четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига.