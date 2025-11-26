БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за...
Чете се за: 00:47 мин.
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след...
Чете се за: 02:37 мин.

Панатинайкос нанесе девета загуба на Партизан в Евролигата

Спорт
Гърците са на второ място във временното класиране, а сръбският гранд е на 18-а позиция в таблицата.

панатинайкос записа четвърта поредна победа нанесе девета загуба партизан мача евролигата
Панатинайкос спечели домакинството си на Партизан с 91:69 в двубой от 13-ия кръг на Евролигата и записа четвъртия пореден и общо девети успех. Това отрежда на отбора второ място във временното класиране.

Партизан продължава негативната серия с трета поред загуба и общо девета. Белградският гранд се намира на 18-а позиция в таблицата.

Отлична трета част за домакините, в която те отбелязаха 25 срещу само 6 точки за противника, им осигури преднина от 73:50 преди последните 10 минути.

Кендрик Нън допринесе за победата на Панатинайкос с 26 точки, 7 борби и 4 асистенции, а Стърлинг Браун реализира 16 точки за гостите.

В останалите срещи от 13-ия кръг, играни във вторник, защитаващият титлата си Фенербахче се наложи над италианския Виртус Болоня с 66:64 като домакин. Реал Мадрид надви Апоел Тел Авив на българска земя със 75:74 в Ботевград, Дубай Баскетбол победи Париж Баскетбол с 90:89 като домакин, Жалгирис се справи у дома срещу Баскония с 82:67, а Валенсия също записа домакински успех над Байерн Мюнхен с 90:64.

Тази вечер Олимпиакос и Александър Везенков гостуват на Цървена звезда с натурализирания американец Коди Милър-Макинтайър в състава.

#Евролига 2025/26 #БК Партизан #БК Панатинайкос

