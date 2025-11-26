Фенербахче се наложи над Виртус Болоня за осми успех в Евролигата

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В следващия кръг турците са гости на Олимпиакос на 4 декември.

Защитаващият титлата си Фенербахче се наложи над италианския Виртус Болоня с 66:64 като домакин в Истанбул в двубой от 13-ия кръг на баскетболната Евролига за мъже.

Турският гранд удължи победната си серия и вече е седми във временното класиране с 8 успеха и 5 загуби, докато съставът от Болоня допусна трето поражение в последните си пет срещи и продължава с актив - 6:7.

Фенербахче изоставаше с точка на почивката - 30:31, но след по-добра трета част домакините имаха аванс от 50:47.

Уейд Болдуин се отличи с 18 точки и 3 асистенции за победителите, а за италианския тим Матю Морган завърши с 13 точки.

В следващия кръг турците са гости на Олимпиакос на 4 декември, а Виртус посреща Дубай ден по-късно.

