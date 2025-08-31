Пандите - символът на Китай

В сърцето на шумния мегаполис Пекин, сред небостъргачите и древните паметници се намира един от най-обичаните зоопаркове в света. Тук, в специално проектиран павилион, царуват най-популярните обитатели: гигантските панди – националният символ на Китай.

Павилионът за панди е проектиран да напомня на планинските райони в Южен Китай – с изкуствени пещери, басейни за охлаждане и дебели бамбукови горички. Вътре пухкавите "звезди" живеят в условия, близки до перфектни. Всеки ден им се доставят пресни бамбукови пръчки, специални бисквити от боб и плодове, а ветеринари ги наблюдават 24/7.

Най-голям интерес предизвикват малките панди. Те са активни сутрин, играят с клони, правят бели и се борят за внимание.

Пекинският зоопарк не е просто място за забавление. Той е част от световните програми за развъждане и защита на гигантските панди.

Благодарение на усилията на китайските специалисти, видът вече не е "в критична опасност", а "уязвим" вид.