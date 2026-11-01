ПАОК опроверга слуховете за завръщане на Кирил Десподов в ЦСКА и обяви преговори за нов договор

Гръцкият ПАОК излезе с позиция относно бъдещето на българския национал Кирил Десподов, след като в родните медии се появиха информации за евентуалното му завръщане в ЦСКА. От солунския клуб заявиха, че вече водят преговори с офанзивния футболист за удължаване на неговия договор и желанието им е той да остане част от отбора и през следващите сезони.

По-рано в България се появиха съобщения, че петкратният носител на наградата "Футболист №1 на България“ може отново да облече червената фланелка след изтичането на настоящия си контракт с ПАОК през лятото на 2027 година.

Ръководството на гръцкия клуб обаче даде ясно да се разбере, че има други планове за бъдещето на българина.

"ПАОК взе решението си за Кирил Десподов и то е ясно: иска да запази българския национал в състава си и след лятото на 2027 г., когато изтича настоящият му договор. Въпреки факта, че крилото е извън игра от миналия март поради известен проблем с крака, доверието на хората от клуба в него не е разклатено“, коментираха от ръководството на солунчани пред местните медии.

Представители на ПАОК потвърдиха, че контактите с футболиста вече са факт и двете страни обсъждат възможността да продължат съвместната си работа.

"В момента водим преговори с Десподов за подновяване на договора му. Дискусиите са на добро ниво“, заявиха от клуба.

Според гръцкото издание Metrosport разговорите с българския национал са част от по-широката стратегия на ПАОК за задържане на важните футболисти в състава. След постигнатото споразумение с Михаелидес и контактите с Андрия Живкович, ръководството е насочило усилията си и към бъдещето на Десподов.

Изданието посочва, че желанието за продължаване на сътрудничеството е взаимно. От една страна, ПАОК оценява качествата и приноса на българския футболист, а от друга, самият Десподов има желание да остане в Солун, където е преживял едни от най-успешните моменти в клубната си кариера.

Особено показателен е фактът, че ръководството е започнало разговорите за нов контракт още преди пълноценното завръщане на национала в официалните мачове.

Десподов е извън терените от март заради проблем с крака, а в началото на май претърпя операция на палеца. Възстановяването му продължи няколко месеца, но през последните дни българинът вече е подновил пълноценните тренировки.

В ПАОК се надяват, че офанзивният футболист скоро ще бъде готов отново да помогне на отбора, като евентуалното му завръщане в игра с подписан нов договор се разглежда като идеален сценарий.

Въпреки категорично заявеното желание на гръцкия клуб, към момента няма официално обявено споразумение за удължаване на контракта.