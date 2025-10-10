Паолини се разправи с Швьонтек и е на полуфинал в Ухан

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Италианката очаква третата в схемата Коко Гоф.

онс жабер победи жасмин паолини класира четвъртфинал берлин
Слушай новината

Жасмин Паолини достигна до полуфиналите на тенис турнира в Ухан. Италианката постигна убедителна победа над втората поставена Ига Швьонтек с 6:1, 6:2 за малко над час игра.

Паолини започна да натиска от самото начало и след ранен пробив на бърза ръка поведе с 4:0 гейма, преди полякинята да спаси "геврека". Втората част стартира по идентичен начин - пробив за италианката, но този път съперничката го върна. Швьонтек обаче се радва кратко - нов пробив за 3:1 в полза на Паолини бе и началото на края за полякинята.

Така Жасмин Паолини ще играе на 1/2-финалите с третата в схемата Коко Гоф. Американката отнесе по-рано днес Лаура Зигемунд от Германия с 6:3, 6:0.

В другия полуфинал трикратната шампионка Арина Сабаленка излиза срещу Джесика Пегула в повторение на финала от US Open 2024.

