БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със...
Чете се за: 02:52 мин.
Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и...
Чете се за: 04:32 мин.
Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Чете се за: 01:30 мин.
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния...
Чете се за: 03:12 мин.
Утвърдиха графика за учебното време: Кога и колко ще...
Чете се за: 01:02 мин.
Паскал е предаден на българските власти
Чете се за: 00:22 мин.
Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Папа Лъв XIV: Летните ваканции се връщат в Кастел Гандолфо!

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Деца
Запази
заслужена почивка папа лъв xiv излиза кратка лятна ваканция
Снимка: БТА
Слушай новината


След 12 години, през които папа Франциск избягваше лятната резиденция, новият папа Лъв XIV реши да възроди традицията и се установи в Кастел Гандолфо – малко село на 25 км от Рим.

Какво се случва в Кастел Гандолфо?
Сега, когато папата отново е тук, атмосферата в селото е по-оживена от всякога. Местните търговци, ресторантьори и жители са щастливи, че отново имат "курортист" – както наричат папата. Селото се събужда за нов живот, напомняйки за времето, когато папите редовно прекарваха лятото си тук.

Какво прави папата?
Папа Лъв XIV се наслаждава на спокойствието на резиденцията, като плува и играе тенис. Той обаче не забравя и задълженията си – продължава да се среща с вярващите и да води молитви.

Защо е важно това?
Възстановяването на тази традиция показва, че Ватиканът се връща към корените си и се опитва да съчетае духовните си задължения с личните нужди на папата. Това също така дава на вярващите възможността да се свържат с папата в по-неформална обстановка.



Последвайте ни

ТОП 24

Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
1
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
На открито заседание КЕВР решава за новите общи условия на "Софийска вода"
2
На открито заседание КЕВР решава за новите общи условия на...
Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
3
Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
4
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
5
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
50 кг марихуана за близо 1 млн. лева в соларни панели откриха митничари (СНИМКИ И ВИДЕО)
6
50 кг марихуана за близо 1 млн. лева в соларни панели откриха...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: По света

Синът на Майкъл Джексън се сгоди
Синът на Майкъл Джексън се сгоди
Съпругата на Брус Уилис: Мозъкът му вече отказва Съпругата на Брус Уилис: Мозъкът му вече отказва
Чете се за: 00:40 мин.
Медийната грамотност като въпрос на сигурността Медийната грамотност като въпрос на сигурността
Чете се за: 02:27 мин.
Германия въвежда нов модел на военна служба Германия въвежда нов модел на военна служба
Чете се за: 01:35 мин.
„Старшип“ на SpaceX успешно в орбита „Старшип“ на SpaceX успешно в орбита
Чете се за: 00:37 мин.
Световна седмица на водата в Стокхолм Световна седмица на водата в Стокхолм
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното ниво в България"? Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното ниво в България"?
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Караш джет, но само с капитанско разрешително: Мерките на кабинета за атракционите Караш джет, но само с капитанско разрешително: Мерките на кабинета за атракционите
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
До 3 седмици германският отбранителен концерн "Райнметал"...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Израел се готви да превземе Газа, танкове обсаждат града
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ