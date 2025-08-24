Папа Лъв XIV: Летните ваканции се връщат в Кастел Гандолфо!



След 12 години, през които папа Франциск избягваше лятната резиденция, новият папа Лъв XIV реши да възроди традицията и се установи в Кастел Гандолфо – малко село на 25 км от Рим.

Какво се случва в Кастел Гандолфо?

Сега, когато папата отново е тук, атмосферата в селото е по-оживена от всякога. Местните търговци, ресторантьори и жители са щастливи, че отново имат "курортист" – както наричат папата. Селото се събужда за нов живот, напомняйки за времето, когато папите редовно прекарваха лятото си тук.

Какво прави папата?

Папа Лъв XIV се наслаждава на спокойствието на резиденцията, като плува и играе тенис. Той обаче не забравя и задълженията си – продължава да се среща с вярващите и да води молитви.

Защо е важно това?

Възстановяването на тази традиция показва, че Ватиканът се връща към корените си и се опитва да съчетае духовните си задължения с личните нужди на папата. Това също така дава на вярващите възможността да се свържат с папата в по-неформална обстановка.





