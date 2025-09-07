Папа Лъв XIV обяви Карло Акутис за светец – първия от поколението милениали

Карло е роден през 1991 г. в Лондон, израства в Милано, и от малък проявява огромен интерес към технологиите. Става известен като „инфлуенсърът на Господ“, защото създава уебсайт, в който документира Евхаристийни чудеса – проект, който вдъхновява хиляди католици по света.

Карло умира едва на 15 години през 2006 г. от остра левкемия, но животът му оставя силен пример за младите католици – как вярата и технологиите могат да вървят заедно.

На площад „Свети Петър“ в Рим десетки хиляди хора – много от тях млади – присъстват на богослужението. В същия ден за светец е обявен и друг млад италианец – Джорджо Фрасати (1901–1925), известен с помощта си към бедните.

Ватиканът отбелязва, че Карло е символ на новото поколение католици – човек, който е в крак с дигиталната ера, но в същото време живее с дълбока вяра.