Папа Лъв XIV се срещна с президента на Израел

Кога: 4 септември 2025
Къде: Ватикана, Апостолският дворец
Това е първата среща между новия папа и израелския президент Исак Херцог
Какво се случи?
Папата поиска незабавно прекратяване на огъня в Газа
Подкрепа за освобождаване на заложници
Хуманитарна помощ за палестинците
Папата повтори, че единственият начин за мир е двудържавно решение
Какво каза президентът Херцог?
Благодари на папата за топлото посрещане
Обсъди усилията за защита на християнските малцинства
Подчерта ролята на религиозните лидери за мир и стабилност
Защо е важно?
Ватиканът иска бързо възобновяване на преговорите
Фокус върху спазване на хуманитарното право и правата на двата народа
Папа Лъв XIV се позиционира като миротворец в Близкия изток
Просто казано: Папата казва „спокойствие и помощ за хората“, Херцог го слуша, и всички се надяват на мир между Израел и Палестина.