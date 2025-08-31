Папата с обръщение за мир

Папа Лъв XIV – първият американски папа – направи силно обръщение днес от площад „Свети Петър“ във Ватикана. Поводът беше трагедията в католическо училище в Минесота, където при стрелба по време на литургия две деца загинаха, а 20 души бяха ранени.

Папата говори на английски и призова за край на това, което нарече „пандемията на оръжията – малки и големи“. Той каза, че милиони деца по света страдат от насилие и войни и подчерта, че „гласът на оръжията трябва да бъде заглушен, а да се издигне гласът на братството и справедливостта“.

Освен това, Папа Лъв XIV призова за незабавно прекратяване на огъня в Украйна и за „сериозен ангажимент към диалог и мир“.





