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Парагвайският сенатор Селест Амария де Боча предизвика нов скандал по време на Мондиала

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Амария се появи в парагвайския сенат, облечена в националните цветове на Испания - червено и жълто

Парагвайският сенатор Селест Амария де Боча предизвика нов скандал по време на Мондиала
Снимка: БТА
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Парагвайският сенатор Селест Амария де Боча предизвика нов скандал след расистките обиди, отправени към капитана на националния отбор по футбол на Франция Килиан Мбапе по време на Световното първенство. Амария се появи в парагвайския сенат, облечена в националните цветове на Испания - червено и жълто.

Местният вестник Hoy цитира думи на Селест Амария, че е щастлива, че тимът на Испания е елиминирал Франция: „Радвам се за Испания, родината. Ето защо цветовете са като почит... Мбапе вече получи своята карма. Парагвайската карма, не само моята.“

Сенаторката е разследвана от френски прокурори заради расистките обиди, насочени към Мбапе. Разследването в Париж е по обвинения в публична обида, основана на расизъм и подбуждане към омраза или насилие, като започна след жалба от Френската футболна федерация.

Франция победи Парагвай с 1:0 на осминафиналите на Мондиал 2026, а Килиан Мбапе отбеляза победния гол от дузпа.

Коментарите на Амария последваха, след като нападателят отказа да се ръкува с парагвайския вратар Орландо Хил.

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