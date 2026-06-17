Парижкото летище „Шарл дьо Гол“ предлага арт паспорт, вдъхновен от проекта „Пещерата на Пон Ньоф“

Летище „Шарл дьо Гол“ в Париж предлага сувенир под формата на арт паспорт, вдъхновен от арт инсталацията „Пещерата на Пон Ньоф“ (La Caverne du Pont Neuf) на френския художник JR, съобщиха от неговия екип.

От няколко седмици насам „Пещерата на Пон Ньоф“ се превърна в част от парижкия пейзаж. Освен възможността за преминаване през арт инсталацията, която официално бе открита в понеделник вечерта, вече се предлага и обиколка на града, която да позволи на публиката да се докосне още по-дълбоко до това временно произведение на изкуството, допълват от екипа на артиста.

Докато галерия Perrotin представя безплатната изложба „Скиците на Пещерата“ (Les esquisses de La Caverne) в залите си в арт квартала „Льо Маре“ до 25 юли, един от партньорите на проекта разработи единствена по рода си програма както в Париж, така и на територията на летище „Шарл дьо Гол“.

Специално за повода е създаден уникален „паспорт“ – траен сувенир от това временно преживяване, замислен като покана за изследване на Париж чрез посещение на емблематичните локации, където световноизвестният визуален артист JR е оставял своя отпечатък през годините, уточняват от екипа му.

Освен това летище „Шарл дьо Гол“ е и домакин на монументална инсталация, която посреща пътниците още в зоната за пристигащи и ги съпровожда чак до залата за получаване на багаж.

Пред сградата на летището има гигантски печат, оставен от JR. Този печат стои върху 400 квадратни метра стъклени стени, а отпечатъкът на земята, разположен върху пистите за рулиране на самолетите, е с дължина 8 метра и диаметър 6 метра. Гигантският печат, създаден съвместно с JR, е вечен символ на пътуването и е само началото на покана за „лов на печати“, целяща преоткриването на парижките паметници, върху които JR вече е оставил своя отпечатък, уточняват от екипа му.

Паспортът „Пещерата“ се предлага на пътешественици от цял свят, пристигащи на Терминал 2E, в зоната за получаване на багаж. С разлистването на страниците на паспорта започва „лов на печати“ из следните обекти: „Пещерата на Пон Ньоф“, площад „Трокадеро“, Лувъра, Парижката опера и галерия Perrotin.

Този паспорт има за цел да забавлява публиката и може да бъде взет и от мобилната триколка на парижкото летище, която се движи по парижките улици и е брандирана с рисунки от „Пещерата на Пон Ньоф“, допълват от екипа на JR.