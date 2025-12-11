БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Парламентът обсъжда бюджетите на ДОО и НЗОК

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Запази
живо парламентът обсъжда бюджетите доо нзок
Снимка: БТА
Слушай новината

Като първа и втора точка в предварителната програма на парламента са бюджетите на Държавното обществено осигуряване и НЗОК.

Бюджетната комисия вече одобри параметрите на втория вариант на финансовата рамка за догодина. Според тях - над 5 милиарда евро са предвидени за здравеопазване. Ключова разлика с първият вариант на план-сметката на касата е отпадането на 260 милиона евро, които бяха предвидени за младите лекари. Това отново създаде напрежение в сектора и медицинските работници са готови на протести.

Бюджетът на Държавното обществено осигуряване предвижда увеличение на минималната работна заплата до малко над 620 евро, максимален осигурителен доход от 2300 евро, без да се променя размерът на осигурителната вноска.

#бюджети #ДОО #НЗОК #Парламент #депутати

Последвайте ни

ТОП 24

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
2
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
3
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
4
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
5
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет
6
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
2
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
3
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
4
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
5
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет
6
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет

Още от: Политика

"Възраждане" внесе в НС предложение за отлагане на присъединяването ни към еврозоната с 1 година
"Възраждане" внесе в НС предложение за отлагане на присъединяването ни към еврозоната с 1 година
НА ЖИВО: Депутатите гласуват оставката на кабинета "Желязков" НА ЖИВО: Депутатите гласуват оставката на кабинета "Желязков"
Чете се за: 01:05 мин.
Николай Денков: Нестабилността в България идва от Борисов и Пеевски Николай Денков: Нестабилността в България идва от Борисов и Пеевски
Чете се за: 03:30 мин.
Костадинов: Българският народ и неговото недоволство свали кабинета "Желязков" Костадинов: Българският народ и неговото недоволство свали кабинета "Желязков"
Чете се за: 01:07 мин.
По Конституция: Президентът трябва да връчи проучвателен мандат на ГЕРБ По Конституция: Президентът трябва да връчи проучвателен мандат на ГЕРБ
Чете се за: 01:30 мин.
Политически лабиринт и ходове след оставката - коментар на народните избраници Политически лабиринт и ходове след оставката - коментар на народните избраници
6052
Чете се за: 03:47 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Депутатите гласуват оставката на кабинета "Желязков"
НА ЖИВО: Депутатите гласуват оставката на кабинета...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
По Конституция: Президентът трябва да връчи проучвателен мандат на ГЕРБ По Конституция: Президентът трябва да връчи проучвателен мандат на ГЕРБ
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Акция на синдикатите пред парламента - КНСБ и КТ "Подкрепа" с въпрос към депутатите Акция на синдикатите пред парламента - КНСБ и КТ "Подкрепа" с въпрос към депутатите
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
6,7 по Рихтер разлюля Япония
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Ще стартира ли операцията по изтеглянето на танкера...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Вашингтон изпраща представител на преговорите за примирие в Украйна
Чете се за: 01:25 мин.
По света
И мъгли, и слънце в последния ден от работната седмица
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ