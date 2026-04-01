Парламентът се събира на извънредно заседание

от БНТ
Чете се за: 00:57 мин.
Снимка: БТА/Архив
Днес ще се проведе извънредно заседание на Народното събрание. В дневния ред на депутатите са включени две точки.

Първата е изслушване на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев относно нови данни за поредните уволнения или премествания в системата на МВР и оказване на натиск по случая "Петрохан – Околчица". Очаква се да се предостави и нова информация за хода на разследването.

Предвидено е и изслушване на служебните министри на финансите Георги Клисурски и на икономиката и индустрията Ирина Щонова относно мерките за ограничаване на нарастването на цените на горивата в страната.

Според последните промени в Конституцията парламентът не прекратява работата си и по време на предизборната кампания и може да бъде свиквано по искане с подписите на една четвърт от народните представители.

#скок на цените на горивата #случаят "Петрохан" #извънредно заседание на НС #изслушване на министри

