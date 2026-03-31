Гърция се подготвя за влошаване на времето заради бурята „Ерминио“

Гърция се подготвя за влошаване на метеорологичната обстановка заради бурята "Ерминио", която се очаква да обхване страната от късните часове на днешния ден. По данни на гръцката Национална метеорологична служба явлението ще достигне своя пик утре, като ще донесе гръмотевични бури, силни пориви на вятъра и градушки на места.

За сряда е обявен червен код за опасно време в източната част на полуостров Пелопонес, Централна Гърция, Евия и Тесалия, Спорадските острови, област Атика и Додеканезите. Оранжев код е в сила за Цикладите и островите в източната част на Егейско море. Очакват се интензивни валежи, гръмотевични бури и локални градушки. Температурите ще достигат 14 - 17 градуса в повечето райони.

В четвъртък валежите ще продължат в западната и южната част на Пелопонес, Тесалия, райони от Централна Македония, Крит и островите в източното Егейско море и Додеканезите.

Училища на гръцки острови в Егейско море ще бъдат затворени заради влошените метеорологични условия, предизвикани от бурята "Ерминио". По решение на местните власти на този етап учебните занятия са преустановени на остров Родос за 1 април, а на остров Кастелоризо – за 2 април, като превантивна мярка за защита на учениците и персонала. Причината са очаквани интензивни валежи, гръмотевични бури и силни ветрове.

Очаква се африкански прах от Либия и Египет ще достигне Гърция в периода 31 март – 2 април, което ще доведе до т.нар. кални дъждове на някои места, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ. Най-силно влошаване на качеството на въздуха се прогнозира в южните райони – Цикладите, Крит и Додеканезите, особено на островите Касос, Карпатос, Сими и Родос.

Гръцките власти призовават гражданите да спазват указанията на службите за гражданска защита.

Очаква се в петък времето постепенно да започне да се стабилизира.