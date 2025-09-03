Парламентът задължи Министерския съвет до две седмици да сформира Национален борд по водите за преодоляване на водната криза през 2025 г., както и за превенция на евентуални бъдещи кризи.

Проектът на решение за спешни мерки за водната криза, внесен от депутата от ГЕРБ-СДС Младен Шишков и група народни представители, беше подкрепен с 127 гласа "за". Осем гласуваха "против", а 28 "въздържал се".

Бордът ще включва представители на министерствата на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, на финансите, на енергетиката, на земеделието и храните, на здравеопазването, на икономиката и индустрията, на Националното сдружение на общините, както и на Българската банка за развитие.

С решението се задължава регионалното министерство чрез "Български ВиК холдинг" ЕАД, ВиК операторите и Асоциациите по ВиК, заедно с кметове на общини, да извърши спешно почистване и рехабилитация на всички водоизточници, резервоари и довеждащи от тях водопроводи, за да гарантира достъпа до вода от съществуващи водоизточници.

Освен това ведомството трябва съвместно с Министерството на околната среда и водите и басейновите дирекции, спешно да осъществи проучване и сондиране на нови водоизточници.

Здравното министерство пък трябва да осигури лабораторни изследвания и оценка на качеството на водата от всички съществуващи и нови водоизточници в най-кратки срокове.

Регионалното и финансовото министерство, заедно с кметовете на общини, трябва да разгледат инвестиционната програма, за да могат инвестиционните проекти за питейна вода да бъдат финансирани приоритетно.

Също така се задължава МРРБ с всички компетентни органи да възложат извършването на незабавни проверки за нерегламентирано използване на питейна вода.

Решението за предприемане на спешни мерки, свързани с безводието, обаче не мина без спорове в пленарна зала.

Депутатът от ПП-ДБ Богдан Богданов определи решението като "нелепо".

"Управляващите в зала тук да задължат своите колеги в Министерския съвет да си свършат работата, защото, виждате ли, те не си вършили работата. Как може да задължаваме институции да проверяват за алтернативни източници на водоснабдяване сега, когато гражданите не само на Плевен, са на воден режим. И ние сега в ситуация на криза задължаваме институциите да си свършат работата? А къде дремаха до сега“, попита Богданов.

По думите му проблемите няма да се решат със създаването на нови бордове и структури.

"Четири години управлявахте. Вашите министри, които отговаряха за тези неща, не си говореха. Сега поне министрите си говорят и имат желание да направят един координационен орган, с който да могат заедно да се справят с проблема", обърна се към ПП-ДБ Станислав Анастасов от "ДПС-Ново начало".

Той заяви, че страната ни е една от малкото в Европа, която има и режим на водата, и наводнения. Там, където водата за питейни нужди идва от язовири, няма режим на водата. Там, където има режим на водата, проблемите са съвсем други, добави той.

Младен Шишков от ГЕРБ-СДС заяви, че няма нито едно населено място в страната, което се водоснабдява от язовири и да е на режим на водата. Той добави, че проблемите идват от подземните води.

Шишков се обърна към ПП-ДБ и заяви: „Един язовир не ремонтирахте, но за сметка на това по време на управлението на ГЕРБ и на това правителство вече са ремонтирани над 120 язовира“.

Тезата, че няма проблем с водоснабдяването от язовири, потвърди и Кирил Добрев от "БСП - Обединена левица".

Според АПС проблемът с безводието е комплексен и няма едно единствено решение.

"Независимо каква криза има, законодателят трябва да приеме много спешно законодателни промени, да осигури ресурс и да наложи контрол как се изразходва този ресурс", посочи Хюсни Адем от АПС. "Отговорността носят всички правителства, които управляваха България близо 10-15 години. Отговорността носи най-вече ГЕРБ“, каза още той.

Водата изисква стратегия, визия, политика и ангажираност от държавници, които липсват отдавна в нашата политическа действителност, коментира Красимира Катинчарова от "Величие" и добави: „Да предлагате нов борд за водата означава да се конструира още един орган от "чантаджии", които ще прибират едни пари“.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев заяви, че кметът на Плевен трябва да подаде оставка. По думите му градът е „на това дередже заради ГЕРБ“.