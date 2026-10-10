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Първа лига: Локомотив София - Локомотив Пловдив 1:1 (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
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18:16, 10.10.2026
Спорт
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#Първа лига 2026/2027
#ПФК Локомотив Пловдив
#ПФК Локомотив София
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