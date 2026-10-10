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Спартак Варна излъга Ботев Враца като гост и грабна ценни три точки в Първа лига

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Спорт
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Бубакар Хане донесе победата с 1:0 на "соколите“, а отличните намеси на Пламен Илиев и Марин Орлинов белязаха оспорвания двубой

Спартак Варна излъга Ботев Враца като гост и грабна ценни три точки в Първа лига
Снимка: Startphoto.bg
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Спартак Варна постигна изключително важна победа с 1:0 при гостуването си на Ботев Враца в среща от 11-ия кръг на Първа лига. Двубоят на стадион "Христо Ботев“ предложи множество положения пред двете врати, но попадение на Бубакар Хане през второто полувреме се оказа достатъчно за успеха на "соколите“.

Домакините започнаха по-активно и първи потърсиха гола. След разбъркване в наказателното поле Милен Стоев отправи неточен удар, а малко по-късно Мартин Петков засече с глава центриране на Владислав Найденов, но Пламен Илиев демонстрира отличен рефлекс и запази равенството.

Постепенно Спартак Варна изравни играта и също започна да създава опасности. В средата на първото полувреме Давид Валверде центрира прецизно към Чидера Окох, който стреля с глава, но Марин Орлинов спаси. При добавката Самуел Майор имаше отлична възможност да открие резултата, но вратарят на врачани отново се намеси блестящо.

До почивката двата отбора продължиха да търсят попадението. Антон Иванов намери външната част на мрежата на домакините, докато Радослав Цонев беше близо до гол за Ботев Враца, но изстрелът му премина на сантиметри от целта.

Решителният момент настъпи през второто полувреме, когато Спартак Варна организира отлична комбинация, завършена от Бубакар Хане. Закария Тиндано намери свободния Жота по левия фланг, а той веднага подаде в наказателното поле. Чидера Окох хитро пропусна топката, която достигна до Хане, и нападателят без затруднения я изпрати в опразнената врата за 0:1.

Малко след попадението гостите имаха отлична възможност да удвоят преднината си и да решат срещата. Окох се озова сам срещу Марин Орлинов, но прибързаният му изстрел попадна право в тялото на вратаря.

В заключителните минути Ботев Враца усили натиска в търсене на изравнителен гол. Най-активен беше Радослав Цонев, който на два пъти опита да преодолее Пламен Илиев - първо с удар от игра, а след това и с изпълнение на пряк свободен удар от далечна дистанция.

Опитният страж на Спартак Варна обаче остана безгрешен и с ключовите си намеси помогна на своя отбор да запази минималната преднина до последния съдийски сигнал.

Така "соколите“ си тръгнаха от Враца с ценни три точки след оспорван двубой, в който показаха ефективност пред гола и стабилност в решителните моменти.

За Ботев Враца поражението остави разочарование, след като тимът създаде достатъчно възможности, но не успя да намери път към противниковата врата. Отборът ще трябва да потърси по-добра резултатност в следващите си срещи от Първа лига.

#Първа лига 2026/2027 #ПФК Ботев Враца #ПФК Спартак Варна

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