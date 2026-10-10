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Васил Петров: Не бяхме по-добрият отбор, но се радвам, че успяхме да вкараме

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Спорт
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Наставникът на Спартак Варна призна превъзходството на Ботев Враца и разкри, че тактическите промени през второто полувреме са помогнали за ценната победа

Васил Петров: Не бяхме по-добрият отбор, но се радвам, че успяхме да вкараме
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на Спартак Варна Васил Петров призна, че неговият отбор не е превъзхождал Ботев Враца, въпреки победата с 1:0 като гост в двубой от 11-ия кръг на Първа лига. Наставникът на „соколите“ остана доволен от крайния резултат, но подчерта, че домакините са имали своите силни периоди в срещата.

"Получи се равностоен мач, не надиграхме съперника, а те доминираха. Сменихме тактически нещата през второто полувреме в защита и гледахме по-директно. Имахме някои добри ситуации, радвам се, че вкарахме. Не смятам, че бяхме по-добрия отбор“, заяви Петров.

Специалистът обясни, че промените в играта след почивката са позволили на варненци да бъдат по-ефективни в нападение. Именно през втората част Бубакар Хане реализира единственото попадение, което донесе трите точки на Спартак.

Петров коментира и кадровите проблеми в състава, като призна, че въпреки наличието на достатъчно футболисти, за гостуването във Враца не е разполагал с всички желани опции.

"Няма как да сме радостни от негативната серия. Дълга е скамейката, но за този мач не беше. Имаме леки проблеми, липсваха някои единици“, обясни наставникът.

Той отдели специално внимание и на представянето на Тони, който се е наложило да се включи по-рано от предвиденото, въпреки съмненията около готовността му за двубоя.

"Тони не знам колко беше готов за мача, но трябваше да влезе бързо. Благодаря и на него, че се раздаде максимално. Имаме равностойни футболисти и това е най-радващо за един треньор“, допълни Петров.

В заключение наставникът на Спартак Варна отказа да си поставя лична оценка за свършената работа, като предпочете да акцентира върху положителния резултат.

"Оценявам преживяването много позитивно. Има хора, които да ми дават оценки, за себе си нямам какво да кажа. Радвам се, че днес беше позитивен резултатът“, завърши Васил Петров.

С успеха във Враца Спартак Варна прибави три ценни точки към актива си в Първа лига, а наставникът на "соколите“ подчерта значението на колективната игра и възможността да разчита на равностойни футболисти въпреки кадровите затруднения.

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#Първа лига 2026/2027 #ПФК Ботев Враца #ФК Спартак Варна #Васил Петров

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