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Първа лига се завръща с емоционален мач на "Колежа"

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Чете се за: 03:57 мин.
Спорт
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Три мача дават старт на 11-ия кръг, сред които и "железничарско" дерби.

Първа лига се завръща с емоционален мач на "Колежа"
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С три мача в събота, 10 октомври ще стартира 11-ият кръг в родното първенство. От 15:00 часа Ботев Враца е домакин на Спартак Варна под Околчица. Два часа и половина по-късно започва железничарското дерби между Локомотив София и Локомотив Пловдив, а в 20:00 Ботев Пловдив посреща Славия.

Срещата на „Колежа“ ще бъде много емоционална за всички по трибуните, след като на 30 септември Ботев загуби собственика си Илиян Филипов. Бизнесменът беше убит показно с един изстрел в главата след двубоя между България и Естония от Лигата на нациите. Феновете на „канарите“ организираха бдение в същия ден, от 19:12 часа, а точно седмица по-късно се състоя и поклонението пред 53-годишния вече бивш финансов благодетел на клуба.

„Христо Ботев“ беше напълно разпродаден за срещата със Славия в събота вечер, като има и отпуснати ограничено количество билети за правостоящи. Така ще се сбъдне мечтата на Филипов стадионът да е пълен. В 19:12 часа ще започне официалната церемония на терена, по време на която ще бъдат поднесени венци на специално обособен кът в памет на Илиян Филипов. Участие ще вземат представители на фенските фракции на „жълто-черната“ публика, клубовете от Първа лига, Българския футболен съюз, както и спонсори на клуба.

„Белите“ от своя страна ще опитат да се възползват от всички тези емоции, за да постигнат един добър резултат на негостоприемен стадион. Тимът на Ратко Достанич се представя по-добре извън „Овча купел“, като е спечелил седем от 11-те си точки именно при визити. Двата отбора са съседи в класирането преди сблъсъка под тепетата, но столичани изостават с цели пет точки от пловдивския си съперник.

По-рано през деня двата Локомотив-а ще се пресрещнат в „Надежда“. Един гол по-лоша голова разлика разделя тимовете в таблицата, при равен брой точки – по 7. Домакините, водени от Любослав Пенев, постигнаха дебютен успех през кампанията точно преди паузата за националните отбори, когато надвиха Спартак Варна с 1:0 на „Коритото“.

Локо Пд, предвождан от Душан Косич, също не загуби срещата си преди триседмичната почивка – „смърфовете“ направиха 1:1 с един от претендентите за шампионската титла ЦСКА на „Лаута“ и ще искат да продължат по възходяща срещу столичния Локомотив. Играчите на Любо Пенев все още нямат точка у дома от началото на сезона.

Ботев Враца пък приема Спартак в Северозапада. Съставът на Тодор Симов е точно под съперника в таблицата, като влиза в добра форма – само едно поражение в последните си пет срещи, като надви Ботев Пловдив и Септември, а шампионът Левски не успя да го пречупи под Околчица.

Спартаклии не са печелили в Първа лига от началото на август насам, когато се справиха с Локо Пд в морската ни столица. Това са седем срещи, в които отборът направи три равенства – поредни, срещу Лудогорец, ЦСКА и Славия, преди да падне от Локомотив София на собствен терен.

#убийството на Илиян Филипов #Първа лига 2026/2027 #ПФК Локомотив Пловдив #ПФК Ботев Пловдив #ПФК Локомотив София #Илиян Филипов #ПФК Ботев Враца #ПФК Спартак Варна #ПФК Славия

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