Тодор Симов: Важен е резултатът, а не дали доминираш

Старши треньорът на Ботев Враца Тодор Симов не скри разочарованието си след домакинската загуба с 0:1 от Спартак Варна в среща от 11-ия кръг на Първа лига. Специалистът отчете превъзходството на своя отбор в големи периоди от двубоя, но призна, че пропуснатите положения са се оказали решаващи за крайния резултат.

Според Симов врачани са създали достатъчно възможности да стигнат до попадение, но липсата на ефективност в завършващата фаза отново им е попречила да спечелят точки.

"Не успяхме да вкараме от всички тези положения, които създадохме. Спартак ни излъга с една контраатака, а на нас ни липсваше головият удар“, заяви наставникът на Ботев Враца.

Той подчерта, че в подобни равностойни срещи първото попадение често има решаващо значение за развитието на двубоя.

"В такива мачове, ако имаш късмет да вкараш първия гол, нещата се развиват по друг начин“, допълни Симов.

Въпреки че остана доволен от създадените положения, специалистът призна, че игровото превъзходство няма особена стойност, когато не е подкрепено с положителен резултат.

"Накрая обаче е важен резултатът, а не дали доминираш“, категоричен беше треньорът на врачани.

Симов разкри и за допълнителни кадрови проблеми в състава след паузата в първенството.

"Имаме двама контузени футболисти след тази дълга пауза“, заяви наставникът, без да уточнява имената им и сериозността на травмите.

Поражението остави Ботев Враца без точки въпреки създадените голови възможности, а пред треньорския щаб остава задачата да подобри ефективността на отбора в нападение преди следващите двубои от Първа лига.