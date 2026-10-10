БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Часове преди премиерата на "Под прикритие 6":...
Чете се за: 04:42 мин.
Доналд Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел
Чете се за: 04:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тодор Симов: Важен е резултатът, а не дали доминираш

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

Наставникът на Ботев Враца призна, че съперникът е наказал отбора му с една контраатака и разкри за двама контузени футболисти

Тодор Симов: Важен е резултатът, а не дали доминираш
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на Ботев Враца Тодор Симов не скри разочарованието си след домакинската загуба с 0:1 от Спартак Варна в среща от 11-ия кръг на Първа лига. Специалистът отчете превъзходството на своя отбор в големи периоди от двубоя, но призна, че пропуснатите положения са се оказали решаващи за крайния резултат.

Според Симов врачани са създали достатъчно възможности да стигнат до попадение, но липсата на ефективност в завършващата фаза отново им е попречила да спечелят точки.

"Не успяхме да вкараме от всички тези положения, които създадохме. Спартак ни излъга с една контраатака, а на нас ни липсваше головият удар“, заяви наставникът на Ботев Враца.

Той подчерта, че в подобни равностойни срещи първото попадение често има решаващо значение за развитието на двубоя.

"В такива мачове, ако имаш късмет да вкараш първия гол, нещата се развиват по друг начин“, допълни Симов.

Въпреки че остана доволен от създадените положения, специалистът призна, че игровото превъзходство няма особена стойност, когато не е подкрепено с положителен резултат.

"Накрая обаче е важен резултатът, а не дали доминираш“, категоричен беше треньорът на врачани.

Симов разкри и за допълнителни кадрови проблеми в състава след паузата в първенството.

"Имаме двама контузени футболисти след тази дълга пауза“, заяви наставникът, без да уточнява имената им и сериозността на травмите.

Поражението остави Ботев Враца без точки въпреки създадените голови възможности, а пред треньорския щаб остава задачата да подобри ефективността на отбора в нападение преди следващите двубои от Първа лига.

Свързани статии:

Васил Петров: Не бяхме по-добрият отбор, но се радвам, че успяхме да вкараме
Васил Петров: Не бяхме по-добрият отбор, но се радвам, че успяхме да вкараме
Наставникът на Спартак Варна призна превъзходството на Ботев Враца...
Чете се за: 02:47 мин.
Спартак Варна излъга Ботев Враца като гост и грабна ценни три точки в Първа лига
Спартак Варна излъга Ботев Враца като гост и грабна ценни три точки в Първа лига
Бубакар Хане донесе победата с 1:0 на "соколите“, а отличните...
Чете се за: 03:35 мин.
#Първа лига 2026/2027 #ПФК Ботев Враца #ПФК Спартак Варна #Тодор Симов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив
1
Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив
По-скъпи застраховки и зона с военен риск - последиците за Черно море от атаките с дронове
2
По-скъпи застраховки и зона с военен риск - последиците за Черно...
Военният министър след огледа на ударения кораб: Не може да се коментира чий е дронът
3
Военният министър след огледа на ударения кораб: Не може да се...
Тайно посещение: Началникът на кабинета на Зеленски на неофициална визита в София
4
Тайно посещение: Началникът на кабинета на Зеленски на неофициална...
Разследващите в Пловдив разкриха повече детайли за убийството на 45-годишна жена
5
Разследващите в Пловдив разкриха повече детайли за убийството на...
След топлото време, идват валежи и осезаемо захлаждане от понеделник
6
След топлото време, идват валежи и осезаемо захлаждане от понеделник

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
3
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
4
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
5
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...
Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по баскетбол
6
Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по...

Още от: Български футбол

Васил Петров: Не бяхме по-добрият отбор, но се радвам, че успяхме да вкараме
Васил Петров: Не бяхме по-добрият отбор, но се радвам, че успяхме да вкараме
Спартак Варна излъга Ботев Враца като гост и грабна ценни три точки в Първа лига Спартак Варна излъга Ботев Враца като гост и грабна ценни три точки в Първа лига
Чете се за: 03:35 мин.
България разгроми Армения с два хеттрика за девойките ни в европейските квалификации България разгроми Армения с два хеттрика за девойките ни в европейските квалификации
Чете се за: 03:22 мин.
Първа лига се завръща с емоционален мач на "Колежа" Първа лига се завръща с емоционален мач на "Колежа"
Чете се за: 03:57 мин.
Ботев Пловдив загуби Самуил Цонов за месец след операция Ботев Пловдив загуби Самуил Цонов за месец след операция
Чете се за: 01:00 мин.
Стилиян Петров с остра критика към БФС: Оставете футболистите на мира! Проблемът не е на терена Стилиян Петров с остра критика към БФС: Оставете футболистите на мира! Проблемът не е на терена
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

Тежка катастрофа с двама загинали затвори главния път Бургас-Айтос
Тежка катастрофа с двама загинали затвори главния път Бургас-Айтос
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Разследващите в Пловдив разкриха повече детайли за убийството на 45-годишна жена Разследващите в Пловдив разкриха повече детайли за убийството на 45-годишна жена
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Най-малко 15 жертви на нови руски удари срещу Украйна след преговорите в Маями Най-малко 15 жертви на нови руски удари срещу Украйна след преговорите в Маями
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Турция забрани социалните мрежи за деца под 15 години Турция забрани социалните мрежи за деца под 15 години
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Лято през октомври: Топлото време напълни плажа в Бургас (СНИМКИ И...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Червеногуша гъска от миди край Шабла отправя послание за опазване...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Часове преди премиерата на "Под прикритие 6": Сериалът,...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Точността, с която са ударени търговските кораби в Черно море...
Чете се за: 09:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ