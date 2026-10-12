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Първа лига: Лудогорец - Арда 5:0 (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
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21:08, 12.10.2026
Спорт
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Снимки: Startphoto.bg
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#Първа лига 2026/2027
#ПФК Арда Кърджали
#ПФК Лудогорец
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