Първа победа за България U14 на турнира по баскетбол за момичета в Словения

Националният отбор на България по баскетбол за момичета до 14 години постигна първа победа на силния турнир "I Feel Slovenia Ball" в Словения. Отборът, воден от треньора Руслан Русев, надигра Словакия със 70:55 в третия си мач от група B на състезанието.

"Лъвиците" имат в актива си и две загуби, с което се нареждат на трето място в групата. Утре, 9 август, те ще играят срещу Австрия в среща за разпределение за местата от пето до осмо. Срещата е с начален час 13:45 часа.

Националките започнаха силно двубоя срещу Словакия и още в първата четвърт си осигуриха двуцифрен аванс при 21:9. В остатъка от срещата българките контролираха събитията на терена и се поздравиха с успех.

Теодора Маринова се представи силно за тима на България и бе близо до "дабъл-дабъл", реализирайки 13 точки и 9 борби. Рая Виденова завърши с 12 точки и 9 борби.

За Словакия Каролина Кристофикова отбеляза 18 точки.