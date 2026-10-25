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Първа рекация на Иван Христанов след края на излориня ден: Кампанията беше решена от медиите и социолозите

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Президентски Избори 2026
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Кампанията беше решена от медиите и социолозите, заяви кандидатът за президент Иван Христанов след края на изборния ден.

Иван Христанов, кандидат за празидент: "Най-важната тема е избирателната активност. Все още няма пълно осъзнаване на катастрофата, която преживяхме днес – под 25% избирателна активност, под една четвърт от българите в България и чужбина са гласували. Това означава край на обществения договор, край на конституционния ред такъв, какъвто го познаваме. Край на легитимността както на президента, така и на кабинета и на Народното събрание. Тепърва ще осъзнаваме колко е страшно българите да не излязат и по този начин да кажат: „Ние не вярваме на политическата система, не вярваме на партиите в парламента, не вярваме на начина, по който провеждаме избори.“ Отсъстваше политическа кампания, нямаше дебати и цялата кампания беше решена от медиите и социолозите."

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#избори на 25 октомври #президентски избори 2026 #Иван Христанов #избори за президент

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