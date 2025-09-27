Първа загуба за Ливърпул

Ливърпул допусна първо поражение от началото на сезона във Висшата лига, след като отстъпи с 1:2 при гостуването си на Кристъл Палас в двубой от поредния кръг на шампионата. Тимът на Арне Слот бе близо до това да измъкне точка в добавеното време, но попадение на Еди Нкетия в 97-ата минута сложи точка на драмата в Лондон.

Още в 9-ата минута Исмаила Сар откри резултата за „орлите“, след което домакините продължиха да създават опасности. Вратарят на Ливърпул Алисон Бекер на няколко пъти спаси тима си от втори гол преди почивката, а след нея Жан-Филип Матета направи два сериозни пропуска.

Когато изглеждаше, че Ливърпул ще си тръгне с празни ръце, Федерико Киеза изравни в 87-ата минута. Само няколко секунди преди последния съдийски сигнал обаче Еди Нкетия се възползва от разбъркване в наказателното поле и с удар с левия крак донесе победата на Кристъл Палас.



Ситуацията бе прегледана с ВАР, но засада не бе установена.