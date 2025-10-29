Първи изпитания за ЦСКА и Левски в турнира за Купата на България

Левски и ЦСКА поглеждат към осминафиналите в турнира за Купата на България. „Армейците“ гостуват на Севлиево в мач от 1/16-финалите на турнира, който ще стартира от 13:30 часа, докато „сините“ имат визита на Хебър Пазарджик три часа по-късно.

„Червените“ спечелиха последните си два мача за първенство срещу Добруджа и Берое в Първа лига, което ги прави абсолютен фаворити и в срещата със Севлиево, който е на 14-та позиция във втория ни ешелон.

Тежък фаворит за успеха е и отборът на Левски при гостуването на Хебър Пазарджик, което започва в 16:30. „Сините“ са лидери в Първа лига, като срещу себе си ще имат осмият във Втора лига, който е воден от бившия наставник на столичани Николай Митов. Любопитно е, че преди две години именно Хебър спря Левски, но в осминафиналите на надпреварата. Тогава столичният гранд беше воден от Николай Костов, а пазарджиклии спечелиха драматично с 2:1.

Пълна програма за 1/16-финалите в турнира за Купата на България:

Вторник, 28 октомври

Спартак Плевен – Ботев Пд 0:4

Бдин Видин – Добруджа 2:7

Рилски спортист – Локомотив София 2:3

Тунджа Ямбол – Спартак Варна 1:3

Фратрия – Арда 1:2

Дунав Русе – Локомотив Пд 1:2 след продължения

Сряда, 29 октомври

12:00, Миньор Перник – Черно море

13:30, Загорец – Ботев Враца

13:30, Севлиево – ЦСКА

13:30, Спартак Пловдив – Славия

13:30, Марек – Монтана

13:30, Спортист Своге – Септември София

13:30, Витоша – Берое

16:30, Хебър – Левски

Четвъртък, 30 октомври

13:30, Черноморец Бургас – Лудогоре