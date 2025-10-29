Първи изпитания за ЦСКА и Левски в турнира за Купата на България

„Червените“ ще гостуват в Севлиево, докато „сините“ имат визита в Пазарджик.
Левски и ЦСКА поглеждат към осминафиналите в турнира за Купата на България. „Армейците“ гостуват на Севлиево в мач от 1/16-финалите на турнира, който ще стартира от 13:30 часа, докато „сините“ имат визита на Хебър Пазарджик три часа по-късно.
„Червените“ спечелиха последните си два мача за първенство срещу Добруджа и Берое в Първа лига, което ги прави абсолютен фаворити и в срещата със Севлиево, който е на 14-та позиция във втория ни ешелон.
Тежък фаворит за успеха е и отборът на Левски при гостуването на Хебър Пазарджик, което започва в 16:30. „Сините“ са лидери в Първа лига, като срещу себе си ще имат осмият във Втора лига, който е воден от бившия наставник на столичани Николай Митов. Любопитно е, че преди две години именно Хебър спря Левски, но в осминафиналите на надпреварата. Тогава столичният гранд беше воден от Николай Костов, а пазарджиклии спечелиха драматично с 2:1.
Пълна програма за 1/16-финалите в турнира за Купата на България:
Вторник, 28 октомври
Спартак Плевен – Ботев Пд 0:4
Бдин Видин – Добруджа 2:7
Рилски спортист – Локомотив София 2:3
Тунджа Ямбол – Спартак Варна 1:3
Фратрия – Арда 1:2
Дунав Русе – Локомотив Пд 1:2 след продължения
Сряда, 29 октомври
12:00, Миньор Перник – Черно море
13:30, Загорец – Ботев Враца
13:30, Севлиево – ЦСКА
13:30, Спартак Пловдив – Славия
13:30, Марек – Монтана
13:30, Спортист Своге – Септември София
13:30, Витоша – Берое
16:30, Хебър – Левски
Четвъртък, 30 октомври
13:30, Черноморец Бургас – Лудогоре