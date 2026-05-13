Първи полуфинал на "Евровизия 2026": Кои фаворити продължават напред

Снимка: БГНЕС
Пъстра и на моменти очаквано провокативна - "Евровизия 2026" вече официално е в разгара си. Тази нощ във Виена се проведе първият полуфинал. 10 от 15 страни се класираха напред, на сцената излязоха и две от държавите от Голямата петорка - Германия и Италия, които имат гарантирано място на финала. Не липсваха и политически нюанси - зрител беше изведен от залата, след като освирка бурно изпълнението на израелския представител.

Акилес от Гърция - един от категоричните фаворити на букмейкърите, не изненада никого с класирането си на големия финал.

Снимка: БТА

Напред продължиха и финландците, които са смятани за потенциални победители на Евровизия.

От сръбски метъл...през молдовски хип хоп... до хърватска фолклорна музика - зрителите и националните журита класираха напред букет от стилове.

Снимка: БГНЕС

Фокусът беше върху участието на израелския изпълнител Ноам Бетан, който беше освиркан заради войната в Газа. Зрител, чийто глас се чуваше и в телевизионния ефир, беше изведен от залата.

Снимка: БГНЕС

Място на финала не намериха 5 държави - Естония, Грузия, Черна Гора, Португалия и Сан Марино, които разчитаха на звездната подкрепа на Бой Джордж.


DARA ще открие втория полуфинал в четвъртък.

