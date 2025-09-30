БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България посрещна като герои световните вицешампиони по...
Чете се за: 02:00 мин.
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Първи стъпки за връщането на Симеоновския лифт?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
Деца
Запази
възможният ремонт симеоновския лифт
Слушай новината

Столичната община е изпратила писма до няколко институции – земеделското, екоминистерството, Министерството на туризма и Дирекция „Природен парк Витоша“. Причината е идейният проект за реконструкция на лифта „Симеоново – Алеко“.

Кметът Васил Терзиев обяви, че иска експертни становища, за да се координират следващите действия. Според него Витоша е символ на София и възстановяването на лифта е ключово, за да може планината отново да е достъпна за хората и да се развие туризмът.

Очакват се официалните мнения на институциите, за да започне реалната работа по проекта.

Последвайте ни

ТОП 24

Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
1
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
2
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по волейбол
3
БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по...
Жестоко убийство на 62-годишна жена в Пещера
4
Жестоко убийство на 62-годишна жена в Пещера
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
5
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел няма да я анексира
6
Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
2
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
3
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
4
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
5
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
6
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...

Още от: У нас

Мистериозна диагонална пешеходна пътека се появи в центъра на София
Мистериозна диагонална пешеходна пътека се появи в центъра на София
Как ще се прилага забраната за ползване на телефони в училище Как ще се прилага забраната за ползване на телефони в училище
Чете се за: 01:05 мин.
Роби Уилямс поздрави българските волейболисти от сцената Роби Уилямс поздрави българските волейболисти от сцената
Чете се за: 00:25 мин.
Финалът на световното по волейбол събра хиляди хора из страната Финалът на световното по волейбол събра хиляди хора из страната
Чете се за: 00:30 мин.
България ликува - исторически успех за волейболните национали България ликува - исторически успех за волейболните национали
Чете се за: 00:42 мин.
Световните вицешампиони вече са у дома – посрещане като за истински герои Световните вицешампиони вече са у дома – посрещане като за истински герои
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Прокуратурата иска постоянен арест за служителите на ДАИ, взели пари от екипа на Роби Уилямс
Прокуратурата иска постоянен арест за служителите на ДАИ, взели...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
Чете се за: 02:00 мин.
Национални отбори
Съдът оправда прокурор Константин Сулев по делото за обвиненията срещу Пепи Еврото Съдът оправда прокурор Константин Сулев по делото за обвиненията срещу Пепи Еврото
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Двама души са открити мъртви в трюма на кораб на бургаското пристанище Двама души са открити мъртви в трюма на кораб на бургаското пристанище
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Планът за мир в Близкия изток - какво казаха световните лидери
Чете се за: 03:50 мин.
По света
МВнР: Двама българи и палестинска гражданка са успешно евакуирани...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
"Някой си е поиграл с боята и четката": Мистериозна...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ