Първи стъпки за връщането на Симеоновския лифт?

Столичната община е изпратила писма до няколко институции – земеделското, екоминистерството, Министерството на туризма и Дирекция „Природен парк Витоша“. Причината е идейният проект за реконструкция на лифта „Симеоново – Алеко“.

Кметът Васил Терзиев обяви, че иска експертни становища, за да се координират следващите действия. Според него Витоша е символ на София и възстановяването на лифта е ключово, за да може планината отново да е достъпна за хората и да се развие туризмът.

Очакват се официалните мнения на институциите, за да започне реалната работа по проекта.