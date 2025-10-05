Пътешествие 8 000 години назад: Детска работилница в Археологическия музей

Националният археологически музей кани малките откриватели на уникална работилница, посветена на праисторията по нашите земи. Събитието е подходящо за деца между 7 и 11 години и обещава пълно потапяне в света на първите хора.

Участниците ще разберат как са живели хората преди хилядолетия – какво са яли, как са ловували, с какви сечива са работили и в какво са вярвали. Ще има и специална беседа „Праистория“, където децата ще могат да задават въпроси и да се почувстват като истински археолози.

Програмата включва още разглеждане на залата „Праистория“, кратък филм, игра за наблюдателност и творческа част, в която малките участници ще рисуват древни сцени и ще изработят свои глинени фигурки – точно като хората от миналото.

Историята оживява, когато я пипнеш с ръце!