Патриарх Даниил и митрополити се срещнаха с председателя на Фондацията на православните църкви на Българската екзархия в Истанбул и Одрин

Българският патриарх Даниил прие днес в Синодалната палата Димитрий Йотеф - председател на настоятелствата на Фондацията на православните църкви на Българската екзархия в Истанбул и на Фондацията на българската църква „Св. Георги“ в Одрин, и членовете на фондацията и църковното настоятелство на българските църкви в Турция, както и Васил Вълчев, генерален консул на Република България в Истанбул. Това съобщиха от Българската патриаршия.

На срещата присъстваха и Техни Високопреосвещенства - Великотърновският митрополит Григорий, Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний, Русенският митрополит Наум, Мелнишкият епископ Герасим - главен секретар на Светия синод, както и протодякон Иван Петков, д-р Александър Смочевски - съветник по каноничноправните въпроси на българския патриарх, и Емил Велинов -– началник на Отдела „Протокол“ при Светия синод.

По време на приема Димитрий Йотеф отправи покана към патриарх Даниил отново да посети Истанбул и българската общност в Турция и сподели спомени от мирното посещение на българския патриарх във Вселенската патриаршия в края на 2025 г. Бе поставен и въпросът с отслужването на богослужения на български език в храмовете в град Одрин - „Св. св. Константин и Елена“ и „Св. Георги Победоносец“. Сънародниците ни в Турция изразиха надеждата си и желанието си Светият синод на БПЦ-БП да съдейства за назначаването на български свещеник, който да обгрижва духовните нужди на българите в южната ни съседка, както и да се възвърне редовният богослужебен живот в храмовете ни в Одрин.

Патриарх Даниил отправи благослов и поздрав към всички българи в Истанбул и Одрин, като ги насърчи да бъдат винаги в храма и да съучастват в духовния живот на Православната ни църква, както и да взимат дейно участие и в духовните тържества в България, като акцент през настоящата година той постави 1080 години от успението и 1150 години от рождението на преподобния Йоан Рилски Чудотворец.

На приема бяха поставени и други въпроси, които засягат организирането на духовния живот на сънародниците ни в Турция, като патриарх Даниил и митрополитите бяха информирани за проведените през последните години ремонтни дейности в българските църкви, както и организирането на неделно училище за българските деца в Одрин.

В края на срещата патриарх Даниил пожела на Димитрий Йотеф, както и на всички наши сънародници в Турция да бъдат ревностни във вярата си, да помнят българските корени и винаги да бъдат искрени помежду си. Бяха разменени и символични подаръци, информират от Българската патриаршия.